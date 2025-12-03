Mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı ve gruplara yükseldi. Bordo mavili ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada kendi kalesine Ensar Çavuşoğlu kaydetti. Bu skorun ardından Vanspor Türkiye Kupası'na veda etti.