Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor-Vanspor maçının özetini ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u konuk etti.
Mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı ve gruplara yükseldi. Bordo mavili ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada kendi kalesine Ensar Çavuşoğlu kaydetti. Bu skorun ardından Vanspor Türkiye Kupası'na veda etti.
Trabzonspor-Vanspor maç özeti
44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai’nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.
59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan’ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.
64. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo’nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
84. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu’na çarpıp ağlara gitti. 2-0
Karşılaşma 2-0 sona erdi.
Trabzonspor 1-0 Vanspor
Trabzonspor 2-0 Vanspor
Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.