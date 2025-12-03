Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi

Haber Merkezi
22:253/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor-Vanspor maçının özetini ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u konuk etti.


Mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı ve gruplara yükseldi. Bordo mavili ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada kendi kalesine Ensar Çavuşoğlu kaydetti. Bu skorun ardından Vanspor Türkiye Kupası'na veda etti.




Trabzonspor-Vanspor maç özeti

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai’nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.


59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan’ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.


64. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0


80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo’nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


84. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu’na çarpıp ağlara gitti. 2-0


Karşılaşma 2-0 sona erdi.


Trabzonspor 1-0 Vanspor



Trabzonspor 2-0 Vanspor






Son 2 sezonun kupa finalisti

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.


Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.


#Trabzonspor
#Vanspor
#Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları