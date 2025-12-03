Yeni Şafak
Trabzonspor - Vanspor (Canlı İzle)

Haber Merkezi
19:153/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Trabzonspor ile Vanspor karşı karşıya geliyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Vanspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova görev yapacak.


İlk 11'ler

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Serdar, Batagov, Arif, Oulai, Bouchuari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan.



Trabzonspor - Vanspor A SPOR CANLI İZLE




Son 2 sezonun kupa finalisti

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.


Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.


#Trabzonspor
#Vanspor
#Türkiye Kupası
