Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Vanspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova görev yapacak.
Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Serdar, Batagov, Arif, Oulai, Bouchuari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan.
Trabzonspor - Vanspor A SPOR CANLI İZLE
Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.