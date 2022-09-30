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Trabzonspor’da zorlu maç trafiği başlıyor

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zorlu bir maç yoğunluğu bekliyor. Bordo-mavililer, bu ay içeresinde 4 lig ve 3 Avrupa kupası olmak üzere toplam 7 müsabaka oynayacak. Detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor yoğun maç trafiğine giriyor!
Trabzonspor Haberleri - Yoğun maç fikstürü başlıyor.

Süper Lig’de ve Avrupa’da yaşadığı sıkıntılı süreçte Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle milli araya moralli giren Trabzonspor’u zorlu bir maç trafiği bekliyor.

Ekim ayı içerisinde Süper Lig’de 4 ve Avrupa’da 3 maç oynayacak Karadeniz ekibinin bu sezonki yol haritasına önemli derecede etki edecek.

41 günde 10 maç

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de toplam 12 karşılaşmaya çıktı.

Ekim ayı ve Kasım ayında Dünya Kupası'na kadar 10 maç daha oynayacak olan Karadeniz temsilcisi, bu dönemde 22 mücadelede boy göstermiş olacak.

Süper Lig’de 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 13 puanı bulunuyor. Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefleyen Abdullah Avcı’nın takımı, ekim ayı içerisinde ligde Kayserispor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Avrupa’da ise milli ara sonrası ilk maçını Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacak. Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda puan ya da puanlar almak için mücadele verecek. Ekim’de Avrupa’da 3 müsabakaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu alandaki geleceğini de büyük ölçüde belirlemiş olacak.

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