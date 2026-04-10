Trabzonspor'a kötü haber! Onuachu kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor’un golcü ismi Paul Onuachu’dan bordo-mavili camiayı üzen haber geldi. Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlanan Nijeryalı forvetin, sol uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Süper Lig’in 29. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da zorunlu bir kadro değişikliği yaşandı.

Bordo-mavili ekibin en önemli gol silahlarından biri olan Paul Onuachu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda bir sakatlık yaşadı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Onuachu’nun sağlık durumuna dair yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlanmıştır."

Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda Muçi ve Batagov da yer almıyor.



