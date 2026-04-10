Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'a kötü haber! Onuachu kadrodan çıkarıldı

16:0710/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park’ta karşılaştı. Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'a golcü oyuncusu Paul Onuachu'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor’un golcü ismi Paul Onuachu’dan bordo-mavili camiayı üzen haber geldi. Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlanan Nijeryalı forvetin, sol uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Süper Lig’in 29. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da zorunlu bir kadro değişikliği yaşandı.

Bordo-mavili ekibin en önemli gol silahlarından biri olan Paul Onuachu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda bir sakatlık yaşadı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Onuachu’nun sağlık durumuna dair yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlanmıştır."

Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda Muçi ve Batagov da yer almıyor.


#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları