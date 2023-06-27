|
Spor

Trabzonspor'a tatil yok

Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek Trabzonspor'da alınacak isimler, gönderilecek futbolculara göre şekillenecek. Teknik direktör Bjelica, tüm oyuncuların Slovenya kampının ikinci bölümüne yetiştirilmesini isterken, yönetim bayramda da çalışacak.

Haber Merkezi
14:21 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor'da transferler kampa yetişecek.

Trabzonspor'da transferler kampa yetişecek.

Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Öncelikli olarak geçmişe dönük alacakları bulunan futbolculara ödemeler yapılırken, aynı zamanda teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri de devam ediyor.


Futbolcuların geçmişe dönük toplam 27 milyon Euro'luk alacaklarının büyük çoğunluğunu ödeyen bordo-mavili yönetimin, kalan 7 milyon Euro'luk son tutarı da bugün futbolcuların hesaplarına yatırılması bekleniyor. Futbolcuların geriye dönük alacaklarını ödeyen yönetim kurulu, transfer çalışmalarını bayramda da sürdürecek.


Düğmeye basıldı

Transfer edilmesi planlanan futbolcular ile ilgili çalışmaları sürdüren Trabzonspor, 13 olan yabancı sayısını azaltmak için de düğmeye bastı. Teknik direktör Bjelica, yeni isimlerin Slovenya kampının ikinci bölümüne yetiştirilmesini isterken, kadro maliyetini de indirmeyi hedefleyen bordo-mavililer; Maxi Gomez, Bartra, Koita, Djaniny, Flavio ve Bardhi'nin menajerlerine takımlarla görüşmeleri için izin verdi. Bu oyuncuları bonservisleriyle göndermesi halinde elini rahatlacak yönetim, hemen ardından ön görüşmeleri yapılan oyuncuları renklerine bağlayacak.



#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kars Arefe Orucu İftar Vakti - Kars Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023