Trabzonspor'a tatil yok

Futbolcuların geçmişe dönük toplam 27 milyon Euro'luk alacaklarının büyük çoğunluğunu ödeyen bordo-mavili yönetimin, kalan 7 milyon Euro'luk son tutarı da bugün futbolcuların hesaplarına yatırılması bekleniyor. Futbolcuların geriye dönük alacaklarını ödeyen yönetim kurulu, transfer çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

Transfer edilmesi planlanan futbolcular ile ilgili çalışmaları sürdüren Trabzonspor, 13 olan yabancı sayısını azaltmak için de düğmeye bastı. Teknik direktör Bjelica, yeni isimlerin Slovenya kampının ikinci bölümüne yetiştirilmesini isterken, kadro maliyetini de indirmeyi hedefleyen bordo-mavililer; Maxi Gomez, Bartra, Koita, Djaniny, Flavio ve Bardhi'nin menajerlerine takımlarla görüşmeleri için izin verdi. Bu oyuncuları bonservisleriyle göndermesi halinde elini rahatlacak yönetim, hemen ardından ön görüşmeleri yapılan oyuncuları renklerine bağlayacak.