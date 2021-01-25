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Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı: Kaptan ile yollar ayrıldı

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi. Öte yandan Trabzonspor tecrübeli futbolcuya plaket verdi ve kulüpte vedalaşma töreni düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'da Pereira ile yollar resmen ayrıldı.
Trabzonspor'da Pereira ile yollar resmen ayrıldı.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlamasında yer almayan ve bu nedenle de kadro dışı bırakılan Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi.

  • Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bordo-mavili takımda 4 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Pereira'ya, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu plaket verdi.

Pereira'ya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sağıroğlu, "Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, futbolcuya, oğlu Gabriel'in adına hazırlanan 47 numaralı bordo-mavili forma ile eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkari hediye etti.

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