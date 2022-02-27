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Trabzonspor'da bir pozitif vaka

Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda bir pozitif vaka
Trabzonspor

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Trabzonspor'da, bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
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