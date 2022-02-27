Trabzonspor'da bir pozitif vaka

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Trabzonspor'da, bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Bilgilendirme | Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır. pic.twitter.com/zLpm82D3fE — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 27, 2022



