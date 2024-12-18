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Trabzonspor'da Bodrum FK mesaisi başladı

Trabzonspor'da Bodrum FK mesaisi başladı

18:2818/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.


Antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.







#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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