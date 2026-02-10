Trabzonspor'da derbi mesaisi

Mathias Lovik de çalışmalarda yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
