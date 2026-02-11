Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

17:1211/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı. İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bolu kurasına katılacakları isimleri: 500 bin konut Bolu kurası listesi