Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı

15:3511/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Bordo-mavili taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
