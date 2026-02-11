Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."