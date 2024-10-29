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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

16:1929/10/2024, Salı
DHA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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