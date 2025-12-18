Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.