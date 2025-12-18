Yeni Şafak
Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

18:5918/12/2025, Perşembe
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.


Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.






