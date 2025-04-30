Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
Bordo-mavili takım, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
#Trabzonspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig