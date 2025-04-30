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Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

19:5730/04/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.


Bordo-mavili takım, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.






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