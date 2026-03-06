Yeni Şafak
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

18:246/03/2026, Cuma
AA
Fatih Tekke idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Fatih Tekke idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





