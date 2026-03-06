Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Fatih Tekke idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
