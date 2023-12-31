Yeni yıla lig üçüncüsü olarak giren Trabzonspor'u Ocak ayında yoğun bir maç takvimi bekliyor. Bordo-mavililer, 6-28 Ocak tarihleri arasında 6'sı Trendyol Süper Lig'de l'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 maça çıkacak.





Trabzonspor, bu karşılaşmaların 4'ünü sahasında, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak. Karadeniz ekibinin aradan sonra yoğun fikstürü 6 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı Ankaragücü mücadelesiyle başlayacak.





Bordo-mavililer bu maçın ardından 10 Ocak'ta erteleme mücadelesinde Samsunspor'u Papara Park'ta ağırlayacak.





Kasımpaşa maçıyla bitecek

Samsunspor maçından yalnızca 3 gün sonra bordo-mavililer, bu kez Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Antalya dönüşü ise üst üste 2 maça taraftarı önünde çıkacak. Bordo-mavililer önce Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.





Yılın ilk büyük maçında Trabzonspor'un rakibi bu kez sahasında karşılaşacağı Galatasaray olacak. Bordo-mavililer bu yoğun periyodu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ve sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçlarıyla tamamlayacak. T





Teknik direktör Abdullah Avcı, takımla yaptığı toplantılarda hem kupa hem de ligde iddialarının sürdüğünü belirterek, bunun için de oyuncularına bu zorlu zorlu periyottan en az kayıpla çıkmaları gerektiğini anlatıyor.



















