Trabzonspor’da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

14:3514/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
DHA
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor.

Trabzonspor'da gözler Rams Başakşehir maçına çevrildi. Bordo mavili kulüp, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir’in konuğu olacak.


Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kondisyon çalışması gerçekleştirildi.


Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

