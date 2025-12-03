Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat edilecek : Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat edilecek : Sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Haber Merkezi
17:593/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağını açıkladı.
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağını açıkladı.

Trabzonspor, sol kaval kemiğinde ağrıları olan Rayyan Baniya’nın ameliyat edileceğini açıkladı. Peki, Baniya sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Trabzonspor, Rayyan Baniya’nın ameliyat olacağını açıkladı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, stoper oyuncu Rayyan Baniya’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" dedi.


Baniya sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Trabzonspor, sol kaval kemiğinde ağrıları olan Rayyan Baniya’nın ameliyat edileceğini açıkladı. A Spor'da yer alan bilgiye göre Baniya 3 ay sahalardan uzak kalacak.





#Trabzonspor
#Rayyan Baniya
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek?