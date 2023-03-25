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Spor

Trabzonspor'da yönetim ibra edildi

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili kulübün son yönetimi ibra edildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:00 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağaoğlu

Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.


Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.


İbra kararı


Genel Kurul'da Trabzonspor'da son olarak Ahmet Ağaoğlu Başkanlığı'nda görev yapan yönetim kurulu, yapılan oylama sonucunda mali ve idari yönden ibra edildi.




#Trabzonspor
#Olağanüstü Genel Kurul
#Ahmet Ağaoğlu
#Ertuğrul Doğan
#İbra
33 dakika önce
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