Trabzonspor'da yönetim ibra edildi

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Genel Kurul'da Trabzonspor'da son olarak Ahmet Ağaoğlu Başkanlığı'nda görev yapan yönetim kurulu, yapılan oylama sonucunda mali ve idari yönden ibra edildi.