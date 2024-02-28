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Spor

Trabzonspor'dan Anadolu vurgusu: 'Haklının hakkını savunmaya devam edeceğiz'

Trabzonspor Kulübü, bugünkü oynanan Başakşehir maçındaki hakem hataları ve son günlerde yaşanan olaylara vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Anadolu takımlarının hakkı da savunulurken, "Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

22:50 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:56 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.


Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü, bugünkü oynanan maçtaki hakem hataları ve son günlerde yaşanan olaylara vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.


Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için ‘kılı kırk yarıp’ adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.


Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.


Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır… Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi gene ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.


Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları…


Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.


Bugün stada gelen-gelmeyen tüm bordo-mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz"






#Trabzonspor
#TFF
#Ziraat Türkiye Kupası
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