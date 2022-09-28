Trabzonspor'dan ayrılanlar Fenerbahçe'de büyük zarara neden oldu

Trabzonspor'dan istedikleri sözleşmeleri bulamayan Jose Sosa ve Filip Novak, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Büyük beklentilerle alınan oyuncular Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kaldı. Jose Sosa, iki yıllık sözleşmesini tamamlar tamamlamaz takımdan ayrıldı. Filip Novak ile de kontrat feshi yapıldı.
Sosa Fenerbahçe'de ne yaptı?
- Trabzonspor'da kaptanlık yapan ve takımın lider oyuncularından biri olan Jose Sosa, Fenerbahçe kariyerinde 63 maça çıktı. Arjantinli oyuncu 4 gol atarken 5 de asist yaptı. Sosa, Trabzonspor'da ise 99 maçta 16 gol atmış ve 19 asist yapmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Trabzonspor'da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken Fenerbahçe'de kupa elde edemedi.
Filip Novak Fenerbahçe'de ne yaptı?
- Filip Novak, Fenerbahçe'de 51 maçta 4 gol attı 3 de asist yaptı. Çekyalı sol bek, sarı lacivertlilerde 11 oyuncusu olamazken birçok da sakatlık geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu, defans bölgesinde oynamasına rağmen Trabzonspor'da 19 gol atmış 3 de asist yapmıştı. Novak, Trabzonspor'da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken Fenerbahçe'de kupa elde edemedi.
37 yaşındaki Jose Sosa, şimdilerde Arjantin'in Estudiantes takımında mücadele ediyor. Novak ise sözleşmesinin feshinin ardından kariyerini Arap yarım adasında sürdürecek.