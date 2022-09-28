Trabzonspor'dan ayrılanlar Fenerbahçe'de büyük zarara neden oldu 2020-2021 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Ernesto Sosa ve Filip Novak sarı lacivertllerde beklentileri karşılayamadı. Sosa sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılırken Novak ile de kontrat feshi yapıldı.

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