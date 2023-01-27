Trabzonspor'dan bütçeye ayar

Ara transfer döneminde bir taraftan futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Kadro maliyetini düşürmek adına gönderilecekler listesinde yer alan Enis Bardhi ile İspanya'dan Mallorca ve İtalya'dan Torino takımlarının ilgilendiği öğrenildi.





Sezon başında 3 milyon Euro'ya Levante'den kadroya katılan ve beklenen verim alınamayan Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajerinin iki kulüple temasta olduğu ve her an resmi bir teklifi kulübe iletebileceği öğrenildi.





Vitor Hugo'ya da talip var

Gönderilecekler arasında Stryger Larsen de yer alıyor. Danimarkalı futbolcunun ülkesinden teklifler aldığı ve menajerinin görüşmeler yaptığı belirlendi. Trabzonspor, Bardhi ve Larsen'i gönderirse, alınması planlanan yeni transferler için de elini güçlendirmiş olacak.





Bordo-mavili takımın başarılı stoperi Vitor Hugo ile başta Rus ekibi Zenit olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ancak çok iyi bir rakam olursa göndermeye yanaşabileceği konuşuluyor.















