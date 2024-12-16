Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki: "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?"

Bordo-mavili kulüp devre arasında sosyal medya üzerinden tepki gösterdi; "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?"

Bordo-mavili kulüp devre arasında sosyal medya üzerinden tepki gösterdi; "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?"

Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz

Çakar, “Galatasaray - Trabzonspor maçında tam bir hakem faciası yaşanıyor. Galatasaray’ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı. Yunus Akgün’ün dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı. Abdülkerim Bardakcı kesinlikle kart görmeliydi. Serdar Saatçı’ya gösterdiği kart da komediydi!” ifadelerini kullandı.