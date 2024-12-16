Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki: "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?"

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının devre arasında hakem Kadir Sağlam'ın yönetimine tepki gösterdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda; "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde tamamlarken karşılaşmaya hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar damga vurdu.
Derbinin ilk yarısını değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hakem faciası yaşandığını söyledi.
Çakar, “Galatasaray - Trabzonspor maçında tam bir hakem faciası yaşanıyor. Galatasaray’ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı. Yunus Akgün’ün dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı. Abdülkerim Bardakcı kesinlikle kart görmeliydi. Serdar Saatçı’ya gösterdiği kart da komediydi!” ifadelerini kullandı.