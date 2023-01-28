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Spor

Hamsik'in tedavisine başlandı

Trabzonspor'da, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartılan Marek Hamsik ile ilgili açıklama geldi. Açıklamaya haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:50 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hamsik bu sezon 22 maçta ortalama 54 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asiste imza attı.

Hamsik bu sezon 22 maçta ortalama 54 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asiste imza attı.

Trabzonspor'da Marek Hamsik üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon özellikle kalf sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamayan Slovak yıldız, bugün oynanacak olan Hatayspor maçının kamp kadrosundan çıkartılmıştı.


Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hamsík’in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.


Hamsik'in ne kadar süre sahalardan uzak olacağı ise belirtilmedi.

Tedavisine başlanan Hamsik'in dün paylaştığı IG hikayesi.



#Trabzonspor
#Marek Hamsik
#Süper Lig
#Hatayspor
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Hamsik'in tedavisine başlandı
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