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Hamsik bu sezon 22 maçta ortalama 54 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asiste imza attı.
Trabzonspor'da Marek Hamsik üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon özellikle kalf sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamayan Slovak yıldız, bugün oynanacak olan Hatayspor maçının kamp kadrosundan çıkartılmıştı.
Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hamsík’in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.
Hamsik'in ne kadar süre sahalardan uzak olacağı ise belirtilmedi.