Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş: Lider 3 puanı son dakikada kazandı

Dünya

Pentagon: Rusya Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi. Yetkili, Rus birliklerinin kuzeyden Kiev'e doğru ilerleyişinin önemli direnişle karşılaştığını belirterek, "Üç kolda da genel olarak son 24 saat içinde Rusların ivme kaybettiğini gördük. Bekledikleri kadar hızlı ilerleyemiyorlar" ifadelerini kullandı.