Trabzonspor'dan şampiyonluk provası gibi idman Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarına açık idman düzenledi. 20 bini aşkın taraftarın tribünden takip ettiği antrenmanda başkan Ahmet Ağaoğlu da yer aldı. Ağaoğlu, idman öncesinde taraftarlara üçlü çektirdi.

Abone Ol