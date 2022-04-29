Trabzonspor'dan şampiyonluk provası gibi idman

Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı Akyazı'da gerçekleştirdi.
Bordo mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği idmana başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu, antrenmanda taraftarlara üçlü çektirdi.
Trabzonspor'un Akyazı'daki idmanını 20 bini aşkın taraftarın tribünden takip ettiği öğrenildi.
- Süper Lig'de açık ara farkla önde olan Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçtan 1 puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akyazı'daki antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlara üçlü çektirdi... pic.twitter.com/IMWHWOmU5B
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akyazı'daki antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlara üçlü çektirdi... pic.twitter.com/IMWHWOmU5B— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 29, 2022
Trabzonsporlu futbolcular, Akyazı'da taraftarlarıyla buluştu... pic.twitter.com/ks6opSOpCd
Trabzonsporlu futbolcular, Akyazı'da taraftarlarıyla buluştu... pic.twitter.com/ks6opSOpCd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 29, 2022