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Trabzonspor'dan şampiyonluk provası gibi idman

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarına açık idman düzenledi. 20 bini aşkın taraftarın tribünden takip ettiği antrenmanda başkan Ahmet Ağaoğlu da yer aldı. Ağaoğlu, idman öncesinde taraftarlara üçlü çektirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan şampiyonluk provası gibi idman
Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı Akyazı'da gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı Akyazı'da gerçekleştirdi.

Bordo mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği idmana başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu, antrenmanda taraftarlara üçlü çektirdi.

Trabzonspor'un Akyazı'daki idmanını 20 bini aşkın taraftarın tribünden takip ettiği öğrenildi.

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