Trabzonspor'dan Theo Bongonda sürprizi

Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanat bölgesini takviye etmek isteyen bordo-mavili takımın, Genk’ten ayrılmak isteyen Theo Bongonda’yı listeye aldığı öne sürüldü.
Transfer olma ihtimali yüksek
Belçika basını, daha önce Trabzonspor ‘da oynayan 26 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye’ye gitme ihtimalini yüksek gösterdi. Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberine göre, taraflar arasında görüşmeler başladı. Ayrılık kararını Genk’e ileten Bongonda’nın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tekrar bordo-mavili formayı giymeyecek sıcak baktığı vurgulandı.
- Daha önce Trabzonspor'da oynamıştı
- Hem kanatlar hem de forvet arkasında görev yapan Bongonda, 2017-18 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor’da geçirmiş, 6 maçta 2 gol atmıştı.
Theo Bongonda: "Sevgili Trabzonspor taraftarları; desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" pic.twitter.com/MWHCVc0u31
Theo Bongonda: "Sevgili Trabzonspor taraftarları; desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" pic.twitter.com/MWHCVc0u31— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 1, 2021