Trabzonspor'dan Theo Bongonda sürprizi Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili takımın, Genk’ten ayrılmak isteyen ve daha önce de Trabzonspor forması giymiş olan Theo Bongonda’yı listeye aldığı iddia edildi.

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