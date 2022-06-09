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Trabzonspor'dan Theo Bongonda sürprizi

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili takımın, Genk’ten ayrılmak isteyen ve daha önce de Trabzonspor forması giymiş olan Theo Bongonda’yı listeye aldığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Theo Bongonda sürprizi
Bongonda, 2017-18 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor’da geçirmişti.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanat bölgesini takviye etmek isteyen bordo-mavili takımın, Genk’ten ayrılmak isteyen Theo Bongonda’yı listeye aldığı öne sürüldü.

Transfer olma ihtimali yüksek

Belçika basını, daha önce Trabzonspor ‘da oynayan 26 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye’ye gitme ihtimalini yüksek gösterdi. Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberine göre, taraflar arasında görüşmeler başladı. Ayrılık kararını Genk’e ileten Bongonda’nın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tekrar bordo-mavili formayı giymeyecek sıcak baktığı vurgulandı.

  • Daha önce Trabzonspor'da oynamıştı
  • Hem kanatlar hem de forvet arkasında görev yapan Bongonda, 2017-18 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor’da geçirmiş, 6 maçta 2 gol atmıştı.

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