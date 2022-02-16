Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan: "Duam kabul oldu"

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Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu

Kırklareli’nde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan 1 ton 800 kilogram ete el konuldu. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan etleri parçalayarak piyasa sürüdüğü bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.