Spor Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan "Duam kabul oldu"
FUTBOL FUTBOL

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan: "Duam kabul oldu"

Trabzonspor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten teklif alarak duasının kabul olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan: Duam kabul oldu
Yusuf Erdoğan

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor dergisinde kendisiyle ilgili hazırlanan soru cevap bölümünde, bordo-mavili ekibin kendisinde için çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

"İstanbul takımlarından da teklifler aldım"

  • "Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası. Ailem, memleketim gibi. Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir.' demiştim. Duam kabul oldu.
  • Trabzon'u çok özlediğini dile getiren Yusuf Erdoğan, "Bir süre bol bol gezip ,insanların arasında olacağım. Normal şartlar altında ise genellikle antrenman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum." açıklamasını yaptı.
  • Bordo-mavili futbolcu, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, "Trabzonspor'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim." yanıtını verdi.
  • "En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Sonuç olarak bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor her yerde lider
SPOR
Trabzonspor her yerde lider

Hedef rekorla şampiyonluk
SPOR
Hedef rekorla şampiyonluk

Tüm binalarda artık zorunlu olacak

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.
Üç kamu bankasındansürpriz hamle

Üç kamu bankasından
sürpriz hamle

​48,6 milyar liralık sermaye artırımı yapacaklar.
NATO: Rusyanın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık

Türkiye'nin en kapsamlı otomobil müzesi.
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu.

​Bilim insanlarından tüm dengeleri değiştirecek keşif.

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.