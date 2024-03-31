Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor altyapı oyuncularından Mirkan Kurt'tan kötü haber geldi. Dün akşam saatlerinde yüksekten düşme sonucu ağır bir beyin travması geçiren Kurt, kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
"Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz"
Vefat haberinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.