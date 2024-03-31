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Spor

Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor Kulübü, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un vefat ettiğini açıkladı.

21:52 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 21:56 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Altyapı oyuncusu Mirkan Kurt
Altyapı oyuncusu Mirkan Kurt

Trabzonspor altyapı oyuncularından Mirkan Kurt'tan kötü haber geldi. Dün akşam saatlerinde yüksekten düşme sonucu ağır bir beyin travması geçiren Kurt, kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.


Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz"


Vefat haberinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.


Fenerbahçe'nin paylaşımı:


Galatasaray'ın paylaşımı:




#Trabzonspor
#Mirkan Kurt
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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