Trabzonspor'un Süper Kupa kadrosu belli oldu: Abdülkadir Ömür sürprizi

Hayat

SMA hastası Hamza'nın tedavisi için 21 milyon lira toplandı: Meşaleler ve mehter eşliğinde ABD'ye uğurlandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Raif ve Şeyma çiftinin 21 aylık oğulları SMA hastası Hamza Abauljout’in ABD’de tedavi olması için gerekli 21 milyon lira, düzenlenen kampanyalarla toplandı. Tedavi olmak için yola çıkan Hamza bebek; ailesi, sevenleri ve destekçilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup tarafından mehterli ve meşaleli törenle uğurlandı.