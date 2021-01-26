Trabzonspor'un Süper Kupa kadrosu belli oldu: Abdülkadir Ömür sürprizi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir müsabakasının çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 16.15 sıralarında İstanbul’a hareket etti.
28 futbolcunun yer aldığı kafilede İstanbul’da ameliyat olan Abdülkadir Ömür de bulunuyor.
Trabzonspor kafilesinde şu isimler yer alıyor;
- Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan, Edgar le, Vıtor Hugo, Serkan Asan, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Nwakaemen, Ekuban, Flavıo, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Hosseini, Safa Kınalı, Süleyman Cebeci, Yusuf Sarı.
Başakşehir maçı kamp kadromuz👇 pic.twitter.com/UQYJnuDeMM
Başakşehir maçı kamp kadromuz👇 pic.twitter.com/UQYJnuDeMM— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 26, 2021