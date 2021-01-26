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Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçı kadrosunda hangi futbolcular var?

Trabzonspor'un Süper Kupa kadrosu belli oldu: Abdülkadir Ömür sürprizi

Trabzonspor, TFF Süper Kupa’da yarın oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerde, ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Abdülkadir Ömür de kafileye dahil edildi.

Haber Merkezi İHA
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde son hazırlıklarını yaptı.
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde son hazırlıklarını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir müsabakasının çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 16.15 sıralarında İstanbul’a hareket etti.

28 futbolcunun yer aldığı kafilede İstanbul’da ameliyat olan Abdülkadir Ömür de bulunuyor.

Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler yer alıyor;

  • Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan, Edgar le, Vıtor Hugo, Serkan Asan, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Nwakaemen, Ekuban, Flavıo, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Hosseini, Safa Kınalı, Süleyman Cebeci, Yusuf Sarı.

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