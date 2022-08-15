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Trabzonspor'un basın toplantısındaki tercüman sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Andreas Cornelius, yarın Kopanhag'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda tercümanlık yapan kişinin cümleleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun basın toplantısındaki tercüman sosyal medyada gündem oldu
Abdullah Avcı & Cornelius

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Andreas Cornelius, yarın Kopanhag'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda tercümanlık görevini üstlenen bir kişinin çevirdiği cümleler ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, tercümanın çeviri yaptığı sırada gülümsedi ve toplantıyı biraz erken noktaladı.

İşte tercümanın çevirdiği cümlelerden bazıları:

"Cornelius gol atarsa, kazağını çıkarmayacağını söylüyor."

"Cornelius Bey"
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Abdullah Avcı'dan basın toplantısında esprili yanıt.

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Kopenhag maçı öncesinde konuştu.

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