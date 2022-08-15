Trabzonspor'un basın toplantısındaki tercüman sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Andreas Cornelius, yarın Kopanhag'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda tercümanlık görevini üstlenen bir kişinin çevirdiği cümleler ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, tercümanın çeviri yaptığı sırada gülümsedi ve toplantıyı biraz erken noktaladı.

İşte tercümanın çevirdiği cümlelerden bazıları:

"Cornelius gol atarsa, kazağını çıkarmayacağını söylüyor."

"Cornelius Bey"

Tercüman yok deseydiniz koşa koşa gelir tercüme ederdi… pic.twitter.com/0wVuh46or3 REKLAM August 15, 2022

Tercümana tercüman lazım — asndl91 (@asndl91) August 15, 2022

Tercüman şaka mı? — Onur Nizamoğlu (@OnurNizamoglu_) August 15, 2022

Abdullah Avcı - Andreas Cornelius'un basın toplantısında 'tercüme' krizi yaşanıyor. Yakın zamanda bu kadar kötüsünü görmemiştim. — Kerim Baştan (@kkerimbastan) August 15, 2022