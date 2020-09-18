Trabzonspor'un yeni transferleri kadroda

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor eksik kadroyla Denizli'ye hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla ile saat 16:30'da Denizli'ye hareket eden bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen,Pereira, Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Hosseini, Marlon'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Flavio kafilede yer almadı. Antrenman eksikliği bulunan Bilal Başacıkoğlu da Denizli'ye getirilmedi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker kafilede yer aldı.

Trabzonspor Lewis Baker'i bedavaya kadrosuna kattı Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.Karadeniz ekibi Baker'e 2020/21 futbol sezonu için 700 bin euro garanti ücret ödeyecek. Performansı Vitesse'de zirve yaptıGeçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı