Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosunda hangi futbolcular var?
Trabzonspor'un yeni transferleri kadroda
Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Benik Afobe ile Lewis Baker kamp kadrosunda yer aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor eksik kadroyla Denizli'ye hareket etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla ile saat 16:30'da Denizli'ye hareket eden bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Trondsen,Pereira, Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Hosseini, Marlon'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Flavio kafilede yer almadı. Antrenman eksikliği bulunan Bilal Başacıkoğlu da Denizli'ye getirilmedi.
Bordo-mavili takımın yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker kafilede yer aldı.
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