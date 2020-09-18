SÜPER LİG

Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosunda hangi futbolcular var?

Trabzonspor'un yeni transferleri kadroda

Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Benik Afobe ile Lewis Baker kamp kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo-mavili kafile Denizli'ye geldi.

Bordo-mavili kafile Denizli'ye geldi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor eksik kadroyla Denizli'ye hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla ile saat 16:30'da Denizli'ye hareket eden bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen,Pereira, Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Hosseini, Marlon'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Flavio kafilede yer almadı. Antrenman eksikliği bulunan Bilal Başacıkoğlu da Denizli'ye getirilmedi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker kafilede yer aldı.


Trabzonspor Lewis Baker'i bedavaya kadrosuna kattı
Trabzonspor Lewis Baker'i bedavaya kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.Karadeniz ekibi Baker'e 2020/21 futbol sezonu için 700 bin euro garanti ücret ödeyecek. Performansı Vitesse'de zirve yaptıGeçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı

Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı
Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin euro ödenecektir" ifadesi kullandı.Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.Trabzonspor&#39;a hoşgeldin Benik Afobe! pic.twitter.com/ltYGTUC6eh&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2020 Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi

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