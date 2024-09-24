Trabzonspor'un iptal edilen golü için VAR'dan "Bravo" yorumu

Geçtiğimiz sezon da VAR ve orta hakem diyalogları tartışma konusu olmuştu. IFAB, bu konuyla ilgili olarak VAR'ın en sağlıklı görüntüleri hakemle paylaşması gerektiğini söylemiş ve kararı etkileyecek ifadeler kullanılmaması konusunda uyarmıştı.