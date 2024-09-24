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Trabzonspor'un iptal edilen golü için VAR'dan "Bravo" yorumu

Trabzonspor'un iptal edilen golü için VAR'dan "Bravo" yorumu

20:5324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Volkan Bayarslan - TFF HAKEMİ
Volkan Bayarslan - TFF HAKEMİ

Trabzonspor'un Gaziantep ile oynadığı maçta bordo mavililerin iptal edilen golünde VAR ile orta hakem arasında tartışma çıkartan bir diyalog yaşandı. Pozisyon ile ilgili orta hakemi uyarıp doğru görüntüleri izletmekle görevli olan VAR'ın Volkan Bayarslan'ın iptal kararı sonrasında "Bravo" ifadesini kullanması tepki çekti.

Trabzonspor'un Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasında bordo mavililerin iptal edilen golünün VAR kayıtları açıklandı.

Ortaya çıkan kayıtlarda VAR'daki Erkan Engin'in orta hakem Volkan Bayarslan'a gol iptal kararının hemen ardından "Bravo" demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz sezon da VAR ve orta hakem diyalogları tartışma konusu olmuştu. IFAB, bu konuyla ilgili olarak VAR'ın en sağlıklı görüntüleri hakemle paylaşması gerektiğini söylemiş ve kararı etkileyecek ifadeler kullanılmaması konusunda uyarmıştı.


#Trabzonspor
#Gaziantep
#Süper Lig

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