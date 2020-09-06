SÜPER LİG

Trabzonspor'un istediği Kortney Hause kimdir?

Fırtına’da savunmaya Kortney Hause

Savunmaya arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Geçen sezon 24 maçta forma giyen Kortney Hause, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Kortney Hause'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Kortney Hause'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak İngiltere Premier lig takımlarından Aston Villa’da forma giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere basını, 25 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu için Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibinin cevap beklediğini ileri sürdü. Ada basını, transfer konusunda iki kulübün temas halinde olduğunu ve Aston Villa’nın o bölgeye takviye yapması halinde transfere onay verebileceğini bildirdi.


Oynamak istiyor

Aston Villa ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hause’nin geçtiğimiz sezon birçok maça çıkmış olmasına rağmen o bölgede direkt oynayamamaktan şikayetçi olduğu da vurgulandı.

6.5 milyon Euro bedeli olan Hause, kariyerinde Gillingham, Wjcombe Wanderers, Wolverhampton ve Aston Villa formaları giydi. 175 maça çıkan oyuncu, 7 gol kaydetti, 4 de asist gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 18’i Premier Lig, 6’sı EFL Cup’ta olmak üzere 24 maçta şans bulan Hause, 1 gol attı. 1.91 boyundaki Bermuda asıllı stoper, sol ayağını kullanıyor.

Sörloth bilmecesi devam ediyor

Trabzonspor’da Alexander Sörloth, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Norveçli oyuncu için Leipzig’in son teklifi 18 milyon Euro+4 milyon Euro+bir oyuncu+bir sonraki satıştan Trabzonspor’a yüzde 10 pay olurken, Sörloth ise kararı yönetime bıraktı. Gitmek için ısrarcı olmayan Norveçli golcü için yeni teklifi bekleyen bordo-mavili yönetim, 30 milyon Euro teklifin gelmesi halinde yolların ayrılması konusunda kararlı. Trabzonspor yönetiminin tek düşüncesi ise Norveçli golcünün gitmesi halinde yerinin nasıl dolacağı. Bu arada Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bild gazetesine, “Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezonki istatistiklerini Bundesliga’da tekrarlayabilirse muhteşem olur. Kulüp finansal açıdan zor günler yaşıyor. Sörloth, diğer adaylara göre biraz pahalı” açıklamasını yaptı.

Sörloth geçen sezon Süper Lig'de gol kralı oldu.
Sörloth geçen sezon Süper Lig'de gol kralı oldu.

Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?
Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?

Geçtiğimiz sezon 24 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.Son olarak Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in transfer girişimlerinde bulunduğu Norveçli oyuncunun sözleşmesi de merak konusu oldu.Crystal Palace takımından 750 bin euro bedelle Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan Sörloth, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro ücret alıyor.Norveçli oyuncu 2020/21 sezonunda Trabzonspor formasıyla resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11 başlaması halinde 6 milyon euro ödenerek Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu olacak.Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir buy-out maddesi de bulunmuyor. Trabzonspor, oyuncunun transferini tamamlamak için önümüzdeki sezonu bekliyor.Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarBrezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiBuy-Out ne demek?Sözleşme süresinden önce belirlenen miktarın ödenerek oyuncunun tüm haklarına sahip olmak. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Milli Takımımızın yeni formasını çok sevdik 🇹🇷 Bu tarihi formayı takipçilerimiz arasından 3 kişiye hediye etmek istiyoruz. 👇🏻Yapman gerekenler ✅@yenisafakspor ve @gztspor hesabını takip et. ✅3 &#39;yakın&#39; arkadaşını yoruma etiketle. ✅Gönderiyi beğen 📲@yenisafakspor’un mobil uygulamasını indirmeyi de unutma. Link profilde😏 ⚠Çekiliş Sonucu 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. #Türkiye #MilliForma #BiziKimseDurduramaz Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (1 Eyl, 2020, 6:50öö PDT)

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