Fırtına’da savunmaya Kortney Hause

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak İngiltere Premier lig takımlarından Aston Villa’da forma giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere basını, 25 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu için Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibinin cevap beklediğini ileri sürdü. Ada basını, transfer konusunda iki kulübün temas halinde olduğunu ve Aston Villa’nın o bölgeye takviye yapması halinde transfere onay verebileceğini bildirdi.

Oynamak istiyor

Aston Villa ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hause’nin geçtiğimiz sezon birçok maça çıkmış olmasına rağmen o bölgede direkt oynayamamaktan şikayetçi olduğu da vurgulandı.

6.5 milyon Euro bedeli olan Hause, kariyerinde Gillingham, Wjcombe Wanderers, Wolverhampton ve Aston Villa formaları giydi. 175 maça çıkan oyuncu, 7 gol kaydetti, 4 de asist gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 18’i Premier Lig, 6’sı EFL Cup’ta olmak üzere 24 maçta şans bulan Hause, 1 gol attı. 1.91 boyundaki Bermuda asıllı stoper, sol ayağını kullanıyor.

Sörloth bilmecesi devam ediyor

Trabzonspor’da Alexander Sörloth, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Norveçli oyuncu için Leipzig’in son teklifi 18 milyon Euro+4 milyon Euro+bir oyuncu+bir sonraki satıştan Trabzonspor’a yüzde 10 pay olurken, Sörloth ise kararı yönetime bıraktı. Gitmek için ısrarcı olmayan Norveçli golcü için yeni teklifi bekleyen bordo-mavili yönetim, 30 milyon Euro teklifin gelmesi halinde yolların ayrılması konusunda kararlı. Trabzonspor yönetiminin tek düşüncesi ise Norveçli golcünün gitmesi halinde yerinin nasıl dolacağı. Bu arada Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bild gazetesine, “Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezonki istatistiklerini Bundesliga’da tekrarlayabilirse muhteşem olur. Kulüp finansal açıdan zor günler yaşıyor. Sörloth, diğer adaylara göre biraz pahalı” açıklamasını yaptı.