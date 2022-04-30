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Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gözleri dolduran fotoğraf

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililer için kritik önem taşıyan karşılaşmada bir taraftarın kaybettiği yakınını fotoğraflaması görenleri duygulandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun şampiyonluk maçında gözleri dolduran fotoğraf
Trabzonsporlu taraftar, Antalyaspor maçında duygulandırdı.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında dikkat çekici bir an yaşandı.

Bordo mavili bir taraftar, şampiyonluk maçı olarak nitelendirilen mücadelede cebinden bir yakınının fotoğrafını çıkarttı. Telefonuyla bu anı fotoğraflayan taraftarın görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Trabzonsporlu birçok taraftarın kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla maça geldiği belirtildi.
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