Trabzonspor'un yeni teknik patronu Nenad Bjelica oldu

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Türkiye'ye geldi. Tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme yapacağı ve son işlemlerin ardından Trabzon'a geçeceği belirtildi. Ekibiyle birlikte Türkiye'ye gelen Bjelica'nın Sivasspor maçında takımın başında olması bekleniyor.

Bjelica'ya ilk iç saha maçında takımın başında olmasının teklif edildiği ancak Hırvat çalıştırıcının bir an önce takımla bir araya gelmek istediği ve Sivasspor maçında takımla olmak istediği öğrenildi.

Nenad Bjelica kimdir?

Bjelica, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da başarılı bir yol izlemiştir. 2008 yılında Avusturya'nın Karnten takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Bjelica, daha sonra FC Lustenau ve FC Kärnten takımlarında da görev almıştır. Lech Poznan ve Spezia Calcio gibi önemli kulüplerde de teknik direktör olarak çalışmış olan Bjelica, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'te başarılı istatistiklere imza atmıştı. Bjelica son olarak Osijek takımında görev yapmıştı.

Nenad Bjelica'nın oyun tarzı

Nenad Bjelica'nın tercih ettiği formasyon genellikle 4-3-3 ofansif taktiktir. Hücum futbolunu benimseyen bir anlayışa sahip olan Bjelica, takımlarını hücumda etkili ve organize bir şekilde oynatmayı hedeflemektedir. Hızlı hücumlar, topa sahip olma üstünlüğü ve yüksek pres gibi özellikleri oyun felsefesine dahil etmektedir.

Nenad Bjelica'nın başarıları

Nenad Bjelica, teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmıştır. Özellikle GNK Dinamo Zagreb takımını çalıştırdığı dönemde, takımı başarılı bir şekilde yöneterek Hırvatistan Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştır. Aynı zamanda Avusturya'da çalıştığı takımlarla da başarılı sonuçlara ulaşmıştır.







