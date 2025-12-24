Trabzonspor'un yıldızı için 40 milyon Euro: Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Trabzonspor, Bastia’dan transfer ettiği Christ Inao Oulai ile sezonun dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu oyun, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavili kulüp, genç yeteneğin gelişimini uzun vadeli bir proje olarak görüyor.





Avrupa devleri Oulai’yi izliyor

Fransa medyasında yer alan haberlere göre Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi kulüpler Christ Inao Oulai’yi yakından takip ediyor. Foot Mercato, Trabzonspor’un bu olası transfer için en az 40 milyon Euro talep ettiğini aktardı.

Afrika Kupası vitrin olacak

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası’nda çıkış yapması beklenen isimler arasında gösteriliyor. Turnuvanın, Oulai’nin uluslararası vitrinini daha da büyütebileceği ve transfer yarışını kızıştırabileceği belirtiliyor.

Sözleşme ve sezon performansı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 resmi maçta süre alan genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistle skor katkısı da verdi. Christ Inao Oulai’nin bordo-mavili kulüple 2030 yılına kadar devam eden uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor; bu durum Trabzonspor’un masaya güçlü oturmasını sağlıyor.



















