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Spor

Samsunspor Barış Alıcı'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gençlerbirliği'nden Barış Alıcı'yı transfer etti. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Barış Alıcı için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:16 . 2/02/2023 Perşembe
AA
İlk devrede Gençlerbirliği ile 22 maça çıkan Barış, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

İlk devrede Gençlerbirliği ile 22 maça çıkan Barış, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Samsunspor, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı. İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır uğraştıkları transferi sonlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.


Barış'ın kendisinin de gelmek için çalıştığını aktaran Çakır, "Barış kardeşimizi Samsunspor'a kazandırıyoruz. İnşallah Samsunspor'a Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyonluğu yaşatacak futbolcularımızdan biri olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Barış Alıcı ise Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Samsunspor, her futbolcunun gelmek istediği bir camiadır. Ben de böyle bir şansı yakaladım. Son 1,5 senedir Gençlerbirliği'nde iyi bir performans sergiledim. Artık hedefi olan bir kulübe, Süper Lig'e çıkmanın en güçlü adayı olan bir kulübe geldim. Öncelikli hedefim bu forma altında bu sezon şampiyonluk yaşamak. Sonrasında da Süper Lig'de kalıcı olup Samsunspor'a güç katmak istiyorum. Umarım bunu hep beraber gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.


Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da Barış'ın Samsunspor'a gelmek için büyük fedakarlık yaptığını, bu sezon kendilerine şampiyonluk yolunda önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti. Daha sonra Barış, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.




#Barış Alıcı
#FUTBOL
#Samsunspor
#Spor Toto 1. Lig
#Yılport Samsunspor
21 dakika önce
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Samsunspor Barış Alıcı'yı renklerine bağladı
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