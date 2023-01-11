Transfer dönemi yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre transfer tescil dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlıyor.
- 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.
Yaklaşık 28 gün sürecek ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.
Kulüpler gelenleri gidenleri açıklıyor
Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak olarak feshedildiğini açıkladı. pic.twitter.com/o7fxKNN3Dg
Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak olarak feshedildiğini açıkladı. pic.twitter.com/o7fxKNN3Dg— SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023
📢 Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.#Fenerbahçe #SüperLig #AdanaDemirspor https://t.co/RUutq4gR5l
📢 Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.#Fenerbahçe #SüperLig #AdanaDemirspor https://t.co/RUutq4gR5l— SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023
🖊Başakşehir, 2000 doğumlu Çinli stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna kattı. pic.twitter.com/8fXMVwBBXk
🖊Başakşehir, 2000 doğumlu Çinli stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna kattı. pic.twitter.com/8fXMVwBBXk— SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023