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Transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer dönemi 27 gün sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre transfer tescil dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlıyor.

  • 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

Yaklaşık 28 gün sürecek ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

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