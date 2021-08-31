Transfer sonrası Ronaldo'dan ilk açıklama: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi, 36 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık mukavele imzaladıklarını duyurdu.

Eski takımına geri dönen Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 292 maçta 118 gol kaydetmişti.

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"Taraftarları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum"

Kulüp resmi sitesinde duygularını paylaşan Portekizli oyuncu, "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yeri olan bir kulüp ve cuma günkü duyurudan bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford’da dolu bir stadyumun önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçlardan sonra takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım çok başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

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Run. It. Back.



⏪ @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns pic.twitter.com/cA4BJDAkIc — Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021

Solskjaer: "Onu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi"

Cristiano Ronaldo’nun transferi için mutlu olduğunu dile getiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Cristiano’yu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisine sahip olmak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi etkilemeye devam edeceğinden ve tecrübesinin kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo’nun dönüşü, bu kulübün benzersiz cazibesini gösteriyor ve her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" dedi.

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