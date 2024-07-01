Trendyol spor heyecanını parka taşıdı: Avusturya-Türkiye maçı dev ekranda yayınlanacak

Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. A Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ karşılaşmalarının heyecanı da parkta doludizgin yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024™’te Gürcistan, Portekiz ve son olarak Çekya karşısında verdiği olağanüstü mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi.





Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024™ şampiyonasındaki grup maçlarımız geride kalırken son 16 turunda ay-yıldızlı millilerimiz, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

2 Temmuz Salı günü saat 22:00’de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.





Olimpiyatlar da parkta İzlenecek