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Spor

Trendyol spor heyecanını parka taşıdı: Avusturya-Türkiye maçı dev ekranda yayınlanacak

A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024 macerası, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Parkın muhteşem atmosferinde buluşan yüzlerce taraftar, millilerimizin Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşısında verdiği mücadeleyi tek yürek olarak izleme fırsatı buldu. Gruptan çıkan ay-yıldızlı takımımızın bir üst turdaki maçında sporseverler, Avusturya-Türkiye karşılaşmasını birlik ve beraberlik ruhuyla festival havasında izleyebilecek. 

12:11 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Avusturya-Türkiye maçını Trendyol ile Sanatçılar Parkı’nda izlemek için geri sayım başladı.
Avusturya-Türkiye maçını Trendyol ile Sanatçılar Parkı’nda izlemek için geri sayım başladı.

Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. A Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ karşılaşmalarının heyecanı da parkta doludizgin yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024™’te Gürcistan, Portekiz ve son olarak Çekya karşısında verdiği olağanüstü mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi. 


Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024™ şampiyonasındaki grup maçlarımız geride kalırken son 16 turunda ay-yıldızlı millilerimiz, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. 

2 Temmuz Salı günü saat 22:00’de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek. 


Olimpiyatlar da parkta İzlenecek

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.

#Trendyol
#UEFA Euro 2024 Elemeleri
#Türkiye Milli Futbol Takımı
#Avusturya
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