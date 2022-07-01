Trezeguet Trabzonspor'da: 4 yıllık anlaşma

Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen’i kadrosuna katan, geçen sezon takımda kiralık oynayan stoper Denswil’le de sözleşme imzalayan Trabzonspor, flaş bir ismi daha transfer etti.

Bordo-mavililer, bonservisi İngiliz ekibi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet ile anlaşma sağladı.

Mısırlı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak.

27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Trabzonspor, Trezeguet'i kadrosuna kattı pic.twitter.com/bq9kLjCcWo — SPOR (@yenisafakspor) June 20, 2022