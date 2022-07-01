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Trezeguet Trabzonspor'da: 4 yıllık anlaşma

Trabzonspor, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trezeguet Trabzonsporda: 4 yıllık anlaşma
Trezeguet'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen’i kadrosuna katan, geçen sezon takımda kiralık oynayan stoper Denswil’le de sözleşme imzalayan Trabzonspor, flaş bir ismi daha transfer etti.

Bordo-mavililer, bonservisi İngiliz ekibi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet ile anlaşma sağladı.

Mısırlı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak.

  • 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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