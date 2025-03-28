Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Gaziantep FK (ÖZET)

TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Gaziantep FK (ÖZET)

22:4428/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kramer ile Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci.
Kramer ile Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 29'uncu haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Kramer'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 34 yaparak 12. sıraya yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 66. dakikada Kramer kaydetti.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 34 yaparak 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 38 puanla 6. sırada kaldı.


Maçtan önemli dakikalar:

8'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahasındaki Aleksic'in vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.


15'inci dakikada Melih'in ceza sahası yayının yakından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


18'inci dakikada Melih'in ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI

66'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Topla ceza sahasına giren Yusuf'un pasında, Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

72'nci dakikada Husic'in ceza sahasından dışından şutunda top Deniz'de kaldı.


TÜMOSAN KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU

TÜMOSAN KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için



#TÜMOSAN Konyaspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?