TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 29'uncu haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Kramer'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 34 yaparak 12. sıraya yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 66. dakikada Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 34 yaparak 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 38 puanla 6. sırada kaldı.
8'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahasındaki Aleksic'in vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.
15'inci dakikada Melih'in ceza sahası yayının yakından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18'inci dakikada Melih'in ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
66'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Topla ceza sahasına giren Yusuf'un pasında, Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
72'nci dakikada Husic'in ceza sahasından dışından şutunda top Deniz'de kaldı.