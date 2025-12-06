Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor | ÖZET

19:506/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig’in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.


6’ncı dakikada Guilherme’nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


21’inci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Andzouana’nın şutunu kaleci Fofana kornere çeldi.


35’inci dakikada ceza alanı sol tarafından Guilherme’nin ortasında Umut Nayir’in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.


45+1’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Laci’nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

60’ıncı dakikada Andzouana’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, Alikulov’un müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.


65’inci dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+2’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Zeqiri’nin şutu az farkla auta çıktı.


Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.


TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#TÜMOSAN Konyaspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
