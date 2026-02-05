Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor açıkladı: Görüşmek üzere Konya'ya davet ettik

5/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı. Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut'la görüşüleceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktörlük konusunda görüşme için İlhan Palut'un kente davet edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulübümüz TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.



