TÜMOSAN Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı. Kocaelispor maçında 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Sahada topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda pas oyunu ile devam etti. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamladı.