TÜMOSAN Konyaspor geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi TÜMOSAN Konyaspor geriden gelerek 2-1 kazandı.

1’inci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’un santrasıyla başlayan maçta iki takım da orta alanda kontrol mücadelesi verdi.

6’ncı dakikada Oğulcan’ın orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Bahadır kontrol etti.

19’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Gökhan ceza sahası önünden şutunu çekti ancak top takım arkadaşı Niang’a çarptı.

45 2’nci dakikada TÜMOSAN Konyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasında kaleci Erhan’ın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Umut kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

47’nci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Muleka’nın ceza sahası içine ortasında kaleci Erhan topu kontrol etti.

49’uncu dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Ndao’nun sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği pası iyi takip eden Bardhi, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.