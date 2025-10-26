Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor geriden gelerek kazandı

TÜMOSAN Konyaspor geriden gelerek kazandı

Haber Merkezi
20:0026/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyasporlu oyuncuların gol sevinçleri
TÜMOSAN Konyasporlu oyuncuların gol sevinçleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi TÜMOSAN Konyaspor geriden gelerek 2-1 kazandı.


1’inci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’un santrasıyla başlayan maçta iki takım da orta alanda kontrol mücadelesi verdi.


5’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Dele-Bashiru, rakibi Bazoer’in müdahalesiyle faulle durduruldu.


6’ncı dakikada Oğulcan’ın orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Bahadır kontrol etti.


11’inci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’da Muleka’nın ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Erhan topu uzanarak çıkardı.


19’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Gökhan ceza sahası önünden şutunu çekti ancak top takım arkadaşı Niang’a çarptı.


28’inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan, direkten dönen topu sağ ayağının içiyle ağlara gönderdi: 1-0.


45 2’nci dakikada TÜMOSAN Konyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasında kaleci Erhan’ın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Umut kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.


İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.


47’nci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Muleka’nın ceza sahası içine ortasında kaleci Erhan topu kontrol etti.


49’uncu dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Ndao’nun sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği pası iyi takip eden Bardhi, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.


57’nci dakikada TÜMOSAN Konyaspor’da Jin-Ho Jo, ceza sahası önüne gönderdiği yerden pasında Goutas araya girerek topu kontrol etti.


58’inci dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanatta topla buluşan Tongya’nın ön direğe ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.


59’uncu dakikada Gökhan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topa vuruş yapmak isteyen Umut, kaleci Bahadır’la çarpıştı ve sakatlık yaşadı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti.


62’nci dakikada Konyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Guilherme’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Thalisson yükselerek kafayla uzaklaştırdı.


63’üncü dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Hanousek, ceza sahası önüne koşusunun ardından rakibi Andzouana ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem, oyunu devam ettirdi.


68’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Goutas, orta alanda rakibi Bardhi’ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.


69’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde ceza yayı üzerinde topla buluşan Dele-Bashiru’nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.


74’üncü dakikada Konyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ndao’nun arka direğe yaptığı ortada top Umut’u aşarak auta çıktı.


78’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Thalisson, orta alanda rakibi Umut’a yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kart gördü.


88’inci dakikada Gençlerbirliği’nin orta alandan geliştirdiği atakta Dele-Bashiru, sağ kanattaki takım arkadaşına pasını aktarmak istedi ancak Guilherme araya girerek tehlikeyi önledi.


89’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanatta topla buluşan Abdurrahim’in ceza sahasına gönderdiği ortaya savunmadan Adil müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.


Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı.


#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın (27 Ekim Pazartesi) okullar tatil mi? Haftanın ilk günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar