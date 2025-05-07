Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Turkish Airlines Open heyecanı başladı

Turkish Airlines Open heyecanı başladı

Metin Kanlıkoyak
15:147/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Golf tutkunları Belek'te bir araya geldi.
Golf tutkunları Belek'te bir araya geldi.

2025 yılı içinde Türkiye’deki en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open’da heyecan ilk Pro-Am turnuvası ile başladı. 14 takımın mücadele ettiği turnuvada ilk sırayı Jeong Weon Ko ve Sam Bairstow’un yer aldığı THY-7 takımı aldı.

Antalya’da altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek olan Turkish Airlines Open’da heyecan Pro-Am turnuvası ile start aldı. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki Carya Golf Kulübü’nde yapılan ilk Pro-Am turnuvasına 14 takım katıldı. Takımlarda yer alan üç amatör oyuncu organizasyonda iki profesyonel golfçü ile aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşadı.


İlk Pro-Am turnuvasında 42 amatör golfçü şampiyonluk için mücadele etti.


Fransız Jeong Weon Ko ve İngiliz Sam Bairstow ile oynayan Mehmet Aygün, Cem Yılmaz ve Deniz Çuha'dan oluşan Turkish Airlines-7 takımı, toplam -38 ile şampiyon oldu.


Danimarkalı tecrübeli oyuncu Soren Kjeldsen ve İngiliz Joe Dean ile sahaya çıkan Kratos-1 takımı ise toplamda -35 ile ikinci sırayı aldı. Takımında amatör oyuncular olarak Vladimir Linetsky, Stanislas Linetsky ve Oleg Bachaov mücadele etti.




Danimarkalı Jeff Winther, Fransız Julien Brun, Yavuz Küçük, Kerim Yılmaz ve Mürsel Ay'dan oluşan takım da turnuvada toplamda -33 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Turkish Airlines Pro-Am'in ilk gününde kadınlarda bayrağa en yakın atış ve en uzun vuruş ödüllerinin sahibi Güzel Yusupova oldu.


Erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov kazanırken en uzun vuruş ödülünü ise Kenan Güngör elde etti.



Turnuva sonunda derece elde edenlere kupa ve ödüllerini, Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan ve DP World Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey verdi.


#Turkish Airlines Open
#Jeong Weon Ko
#Sam Bairstow
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) çeşitli branşlarda 78 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte şartlar