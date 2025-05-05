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Turkish Airlines Open'da geri sayım: Biletlere yoğun ilgi

Turkish Airlines Open'da geri sayım: Biletlere yoğun ilgi

Metin Kanlıkoyak
15:075/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya standartlarındaki golf sahası Carya Golf Kulübü
Dünya standartlarındaki golf sahası Carya Golf Kulübü

Dünyanın en ünlü golfçülerini 8-11 Mayıs’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde buluşturacak Turkish Airlines Open Turnuvası’nın biletlerine golf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor

DP World Tour’un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open için geri sayım başladı. 8-11 Mayıs tarihlerinde Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde sekizinci kez düzenlenecek turnuvada Avrupa ve dünya golfünün yıldızları sahaya çıkacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ülkemizde yapılacak turnuvada aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

2019 şampiyonu Tyrrell Hatton

Biletlere yoğun ilgi

https://tixero.eu sitesi üzerinden satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek. Dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirten Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, “Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu büyük şölene bekliyoruz. Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.




Yıldızlar Belek'te

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele edecek.


Organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de wild card ile oynayacak.

Ediz Kemaloğlu

Justin Rose iki kez bu sahada birinci oldu

İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open’da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn’un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı. 2017 ve 2018 yıllarında Regnum Carya Golf Kulübü’nde şampiyon Justin Rose olurken 2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off’a sahne olmuş, spot ışıkları altında Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen’ı geçen Tyrrell Hatton kupaya uzanmıştı.


2017 ve 2018 şampiyonu Justin Rose

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