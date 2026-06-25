Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? || Milli maç ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? || Milli maç ne zaman, hangi kanalda?

14:3025/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Türkiye - ABD canlı
Türkiye - ABD canlı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda büyük heyecan! A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABDile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 26 Haziran Cuma sabahı Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk iki maçında puan alamadı ve Dünya Kupası’na vedat etti. ABD ise grupta lider durumda ve galibiyetle grup birinciliğini garantilemek istiyor. Millilerimiz için gurur mücadelesi niteliğindeki bu karşılaşmada tek hedef galibiyet.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Futbol Takımımız,grup aşamasının üçüncü ve son maçında, turnuvanın ev sahiplerinden lider Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - ABD maçı 26 Haziran Cuma sabahı saat 05.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - ABD CANLI SKOR

TÜRKİYE - ABD CANLI İZLE

Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU



#Türkiye
#ABD
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA'DA KAPALI OLACAK YOLLAR HANGİLERİ? Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak, kaç gün sürecek?