Türkiye - ABD canlı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda büyük heyecan! A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABDile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 26 Haziran Cuma sabahı Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk iki maçında puan alamadı ve Dünya Kupası’na vedat etti. ABD ise grupta lider durumda ve galibiyetle grup birinciliğini garantilemek istiyor. Millilerimiz için gurur mücadelesi niteliğindeki bu karşılaşmada tek hedef galibiyet.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Futbol Takımımız,grup aşamasının üçüncü ve son maçında, turnuvanın ev sahiplerinden lider Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - ABD maçı 26 Haziran Cuma sabahı saat 05.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - ABD CANLI SKOR
TÜRKİYE - ABD CANLI SKOR
TÜRKİYE - ABD CANLI İZLE
TÜRKİYE - ABD CANLI İZLE
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
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#2026 Dünya Kupası