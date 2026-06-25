TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Futbol Takımımız,grup aşamasının üçüncü ve son maçında, turnuvanın ev sahiplerinden lider Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.